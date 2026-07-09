Бойцы СВО поблагодарили активистов "Женского движения Единой России" за гуманитарную помощь

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Обратная связь от военнослужащих — мощный стимул для тыла. Бойцы регулярно передают слова признательности за гуманитарные грузы, письма и теплоту. Примеры такой поддержки вдохновляют активистов партийного проекта "Женское движение Единой России" и неравнодушных людей по всей Саратовской области продолжать свою работу.

"Хочется выразить искреннюю признательность за оказанную гуманитарную помощь для солдат и поблагодарить от всей души местное отделение партии "Единая Россия" Заводского района, активистов "Женского движения Единой России" Заводского района, волонтеров "Женского движения Единой России" поселка Сазоново, села Песчанка, села Даниловка, села Прокудино, села Языковка, села Петрово, из поселка Лопуховка "Швейбат Валентина Л" и всех неравнодушных жителей Аткарского района. Спасибо за ваше неравнодушие, за поддержку в это сложное время и активную гражданскую позицию! Мы благодарим каждого из вас", - сказал боец с позывным Мох.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".