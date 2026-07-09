С 2029 года в Саратове начнут прокладывать трамвайные трассы до окраин - Володин

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин представил масштабную программу по дальнейшему совершенствованию саратовской трамвайной системы. Во время своего рабочего визита в город он подтвердил, что первый этап реконструкции маршрута №3 близится к завершению, и обозначил временные рамки для начала следующей стадии работ.

Ожидается, что уже к концу текущего лета трамвай №3 начнет курсировать до остановки «Мирный переулок». Одновременно с этим проводится тестирование маршрута, ведущего к Детскому парку. Параллельно стартует следующий комплекс мероприятий по модернизации, охватывающий маршруты №11, 4, 10 и 7. В рамках данной фазы предусмотрена закупка 41 современного низкопольного трамвая, а также полная реконструкция двух городских депо.

Однако ключевое заявление касалось предстоящего третьего этапа модернизации, который запланирован на 2029 год. Его реализация предполагает:

обновление маршрутов №2 и №5; капитальный ремонт производственных баз на улицах Рахова и Астраханской; создание новых выделенных трамвайных путей, ведущих в отдаленные районы города.

Предварительно рассматриваются следующие направления:

от старого аэропорта до микрорайона Юбилейный в Волжском районе; к жилому массиву Солнечный-2 в Кировском районе; до поселка Соколовый и села Сторожевка в Гагаринском районе.

«Появление новых линий повысит транспортную доступность и снизит нагрузку на существующие оживленные магистрали Саратова», — отметил Вячеслав Володин.

Таким образом, инициатива Володина выходит за рамки простого ремонта существующих линий. Впервые в истории города формируется концепция полноценного развития современной трамвайной сети, уровень комфорта которой будет сопоставим с европейскими стандартами.