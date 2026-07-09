Волонтеры и участницы "Женского движения Единой России" из Песчанки отправили гуманитарный груз на СВО

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Волонтеры и участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" села Песчанка вновь показали невероятное единство, силу духа и безграничную любовь к Родине! Сформирован и отправлен очередной гуманитарный груз.

"Мы отправляем очередные посылки нашим доблестным солдатам на передовую. Каждая вещь пропитана нашей заботой, благодарностью и верой в Победу! Что же вошло в этот раз в "привет" с тыла? Намазка "Песчанская"- это наша особая гордость! Ароматное сало с чесноком, перцем и свежей зеленью, приготовленные с душой, чтобы придать сил и напомнить о домашнем тепле.

Влажные полотенца- незаменимая вещь в полевых условиях, чтобы наши ребята могли освежиться и почувствовать себя чуточку комфортнее. Рабочие перчатки - для выполнения любых задач, чтобы руки наших защитников были в безопасности. Чай, конфеты, варенье - сладкие моменты, которые помогут согреться и поднять настроение. Пусть каждый глоток чая и каждая конфета напомнит им, что их ждут и о них помнят!

Соленья - хрустящие огурчики и вкусные помидорки, приготовленные по бабушкиным рецептам, чтобы добавить витамины и разнообразие в рацион. Каждая банка, каждая упаковка- это не просто предмет, это частичка нашей души, нашей надежды и веры в наших бойцов. Мы знаем, как важна поддержка с тыла, как ценно чувствовать, что за тобой стоит вся страна. Все для фронта! Все для победы!

Мы гордимся нашими защитниками и верим, что вместе мы обязательно победим! Спасибо каждому жителю Песчанки, кто принял участие в сборе посылок. Ваша доброта и щедрость бесценны!", - поделилась активистки "Женского движения Единой России".

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы.