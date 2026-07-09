Восемь семей из Балашова соревновались в Параде колясок

Фото: Алексей Тихомиров

Сегодня в Балашове Саратовской области прошел 11-й Парад колясок, посвященный Дню семьи, любви и верности. Об этом с места события передает наш фотокорреспондент (Алексей Тихомиров).

Фото: Алексей Тихомиров

Семьи участников и гостей пришел поздравить глава Балашовского района Олег Дубовенко.

Фото: Алексей Тихомиров

Он вручил медаль «За любовь и верность» супругам Капцовым, которые в этом году отмечают 29 лет совместной жизни.

Фото: Алексей Тихомиров

Фото: Алексей Тихомиров

Все семьи-участники парада без исключения получили различные подарки. Жюри определило обладателей Гран-при, приза зрительских симпатий и приза за самую креативную коляску.