Губернатор Роман Бусаргин вручил саратовским семьям медали «За любовь и верность»

Фото: Правительство Саратовской области

В День семьи, любви и верности в Правительстве Саратовской области чествовали супружеские пары, которые своим примером доказывают, что крепкая семья строится на взаимном уважении, доверии, любви и преданности. Губернатор Роман Бусаргин в торжественной обстановке вручил семьям медали «За любовь и верность».

Этой наградой отмечаются супруги, прожившие в браке более 25 лет, сохранившие крепость семейных отношений, воспитавшие детей достойными гражданами и внесшие значительный вклад в развитие общества. С 2022 по 2026 год медалью «За любовь и верность» награждены уже 338 супружеских пар Саратовской области. В числе награжденных – семьи, посвятившие свою жизнь служению Родине, воспитанию детей, развитию образования, здравоохранения, социальной сферы, духовному просвещению и общественной деятельности.

Среди них супруги Абрамовы, которые более 25 лет вместе воспитывают детей и занимаются духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения, оказывают помощь участникам специальной военной операции. Семья Калининых многие годы трудится в социальной сфере и системе высшего образования, сохраняя традиции служения людям. Полвека вместе прожили супруги Логиновы и Никуленко, чьи жизни связаны с военной службой и педагогикой. Михаил Петрович и Людмила Николаевна Филоненко вырастили троих детей - двух сыновей и дочь. Оба сына последовали примеру своего отца и посвятили себя службе Родине. Один из них награждён медалью «За отвагу», двумя орденами Мужества. Указом Президента в феврале 2025 года за проявленные мужество и отвагу при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции он был удостоен звания Героя России. Семьи Матвеевых, Сергеевых и Шатохиных также стали примером крепких семейных отношений, профессионального долга, патриотизма и активной общественной деятельности.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии, Роман Бусаргин отметил особую роль семьи в жизни каждого человека:

«Вы показываете всем наглядный пример искренней преданности друг другу, которую сумели пронести через годы супружеской жизни. Вы многого добились в жизни и в своей профессии, а самое главное – вырастили и воспитали достойных сыновей и дочерей, патриотов своей страны и настоящих защитников. Вы вложили в своих детей лучшее, были и остаетесь для них образцом служения Родине, преданности делу, ответственного отношения к работе, бескорыстной любви к своей семье».