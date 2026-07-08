Сохраняя традиции и главные ценности: предприятия «Роснефти» отмечают День семьи, любви и верности

Фото: Департамент информации и рекламы ПАО «НК «Роснефть»

В преддверии Дня семьи, любви и верности предприятия Компании провели тематические мероприятия, которые объединили сотрудников и их семьи на спортивных турнирах, волонтерских инициативах и познавательных экскурсиях по родным местам.

Праздничные мероприятия прошли по всей стране в рамках объявленного Президентом Года единства народов России. Именно семья является надежной опорой, источником вдохновения и поддержки, которые помогают достигать профессиональных высот. Этот день напоминает о важности семейных ценностей, символизирует уважение к традициям и культуре страны.

В рамках инициатив, приуроченных к празднику, сотрудники Компании и члены их семей организовали многочисленные акции по всей стране. Нефтяники провели благоустройство и украсили цветниками территории социальных центров для детей, заложили кедровые аллеи и высадили декоративные кустарники в общественных пространствах. На водных объектах были проведены субботники с раздельным сбором отходов – участники на сапбордах очищали акватории и береговую линию. Кроме того, сотрудники создавали арт-объекты из переработанных материалов.

Также в рамках праздничных мероприятий состоялись благотворительные акции в поддержку многодетных семей и воспитанников социальных учреждений: им вручали подарки – одежду, игрушки, канцелярские товары и настольные игры.

Преемственность поколений стала одной из главных тем праздника. В «Оренбургнефти» день прошел под знаком профессии: дети нефтяников и представители династий посетили химико-аналитическую лабораторию и учебный полигон. Юные гости познакомились ближе с профессией родителей и узнали интересные факты об истории и развитии отрасли, а также смогли «пробурить» скважину на буровом тренажере.

Работники «Харампурнефтегаза» с членами их семей отправились на экскурсии в краеведческие музеи Тюмени и Уфы, а также в национальную деревню Харампур Ямало-Ненецкого автономного округа. Во время визита гости узнали, как традиции лесных ненцев помогают сохранять взаимовыручку в суровых условиях Севера. В Пскове волонтёры «РН-Северо-Запад» провели игровой марафон: команды в народных костюмах соревновались в ловкости и быстроте реакции в карельских городках и других народных играх.

Одним из ключевых приоритетов «Роснефти» является забота о благополучии сотрудников и членов их семей. На предприятиях Компании действуют меры социальной поддержи, направленные на укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей. В социальный пакет входят программы по оздоровлению и отдыху персонала, развитию физической культуры и спорта сотрудников и их семей, предоставлению образовательных займов и негосударственного пенсионного обеспечения.

«Роснефть» системно поддерживает многодетные семьи — в Обществах Группы действуют дополнительные оплачиваемые отпуска и выплаты в связи с рождением ребенка. Благодаря корпоративной ипотечной программе на конец 2025 года свои жилищные условия улучшили почти 15 тыс. семей.

Компания уделяет особое внимание медицинскому сопровождению и укреплению здоровья работников и их близких. По итогам 2025 года свыше 300 тыс. работников застраховано по договорам добровольного медицинского страхования. Компания регулярно проводит корпоративную диспансеризацию. Также «Роснефть» совершенствует систему медицинского обеспечения, в том числе внедряет современные технологии для оказания экстренной и плановой медицинской помощи сотрудникам, развивает корпоративный сервис телемедицины на промышленных и удаленных объектах.

Важной частью социальной политики «Роснефти» является поддержка корпоративного волонтерства. Более 108 тыс. работников Компании являются участниками программы «Платформа добрых дел». В рамках программы в 2025 году помощь получили свыше 17 тыс. детей. В рамках корпоративного спортивно-оздоровительного движения «Энергия жизни» для сотрудников Компании и их родных регулярно проводятся различные соревнования и тренировки. В 2025 году в них приняли участие свыше 96 тыс. работников и около 21,5 тыс. членов их семей.