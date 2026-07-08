«Комсомольская правда» в Парке покорителей космоса ждет саратовцев за призами

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В эти минуты в самом сердце Саратовской области, на месте приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина, в самом разгаре масштабный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Сегодня здесь встретились история великой страны и главные человеческие ценности.

Мероприятие началось ровно в 16:00. Несмотря на то, что это рабочий день, парк собрал сотни гостей — от юных саратовцев до убеленных сединами ветеранов. Пространство, где величие подвига вдохновляет на собственные свершения, стало идеальной площадкой для разговора о том, что дает нам силы для любых полетов — о семье.

Здесь работает выставка «Космос начинается дома». Все желающие могут увидеть уникальные архивные материалы, доказывающие, что у каждого великого пути есть отправная точка. Мы привыкли видеть Юрия Гагарина как символ и человека-легенду, но за его монументальной фигурой всегда стоял дом, который дал ему крылья.

Затем на лекции-концерте «Любовь и верность — два крыла» ведущие рассказали самые яркие истории любви советских и российских космонавтов, чьи браки прошли проверку временем, расстоянием и невесомостью. Атмосферу праздника создали любимые песни о главном — любви к Родине и своим близким.

Для детей и взрослых проходит занятие по созданию открытки-ромашки. Своими руками гости творят маленькие произведения искусства, чтобы подарить их самым дорогим людям.

Особая часть церемонии «Всё начинается с семьи» была посвящена парам, прожившим в браке долгие годы. Им вручили памятные подарки и поблагодарили за пример настоящей преданности и мудрости.

К организации праздника присоединилась «Комсомольская правда» в Саратове, которая прямо сейчас на площадке проводит розыгрыш семейных призов для подписчиков своих каналов в социальных сетях.

День семьи, любви и верности - прекрасный повод отложить дела и провести время с самыми дорогими людьми.

Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина приготовил для гостей яркую программу, а мы — розыгрыш семейных призов!

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