«Новые люди» выдвинули 36 кандидатов на выборы в Саратовскую городскую Думу VII созыва

Фото: Партия "Новые люди"

I конференция , на которой Региональное отделение в Саратовской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» определила 36 кандидатов в списке кандидатов по одномандатным избирательным округам, состоялась 8 июля.

Партия "Новые люди"

Особое внимание партия планирует уделить сохранению объектов культурного наследия, благоустройству общественных пространств, защите Волги и реализации экологических инициатив. Важной частью работы станет поддержка творческих проектов и молодых талантов, создание новых возможностей для культурной жизни города.

Фото: Партия "Новые люди"