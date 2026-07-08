Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 11:03

«Новые люди» выдвинули 36 кандидатов на выборы в Саратовскую городскую Думу VII созыва

Источник:kp.ru
Фото: Партия "Новые люди"

Фото: Партия "Новые люди"

I конференция , на которой Региональное отделение в Саратовской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» определила 36 кандидатов в списке кандидатов по одномандатным избирательным округам, состоялась 8 июля.

Партия "Новые люди"

Партия "Новые люди"

Особое внимание партия планирует уделить сохранению объектов культурного наследия, благоустройству общественных пространств, защите Волги и реализации экологических инициатив. Важной частью работы станет поддержка творческих проектов и молодых талантов, создание новых возможностей для культурной жизни города.

Фото: Партия "Новые люди"

Фото: Партия "Новые люди"

Партия "Новые люди"

Партия "Новые люди"