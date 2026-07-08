В Пугачёве построят комплекс по переработке овощей: инвестор получил 10 гектаров без торгов

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В городе Пугачёве Саратовской области дан старт реализации крупного инвестиционного проекта. Компания ООО «Натуральные продукты» приступает к строительству производственно-складского комплекса по переработке плодоовощной продукции.

Проект официально признан соответствующим критерию масштабного инвестиционного проекта (МИП). Благодаря этому администрация Пугачёвского муниципального района предоставила инвестору земельный участок площадью 10 гектаров в аренду без проведения торгов, что существенно ускорило подготовку документации.

Реализация масштабного строительства рассчитана на период с 2026 по 2034 год и предполагает возведение четырёх очередей:

Первую очередь комплекса планируется запустить уже в 2028 году. На данный момент на участке осуществляется расчистка территории и подготовка площадки, ведется проработка вопросов подключения к инженерным сетям. Активная фаза строительных работ намечена на 2027 год.

«Проект находится на сопровождении Корпорации развития Саратовской области. Это позволяет инвестору оперативно решать все административные и организационные вопросы в режиме "одного окна"», — рассказал министр инвестиционной политики региона Александр Марченко.