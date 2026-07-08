Аграрии Калининского района приступили к уборке озимой пшеницы

В Калининском районе Саратовской области дан официальный старт уборочной кампании. Первыми за штурвалы комбайнов сели механизаторы ООО «Кольцовское» из села Колокольцовка, которое возглавляет директор Любовь Галанина.

На старте жатвы урожайность в хозяйстве достигла 35 центнеров с гектара. В числе первых на поля вышли передовики производства: комбайнер Сархан Хасиев и водитель Александр Борисовский.

Всего в этом году аграриям Калининского района предстоит убрать 39,3 тысячи гектаров озимых зерновых культур.

Ситуация по региону: Согласно данным министерства сельского хозяйства Саратовской области, на сегодняшний день в целом по региону намолочено 49,6 тысячи тонн зерна при средней урожайности 27,3 ц/га. Темпы работ остаются высокими: только за последние сутки было собрано 29,2 тысячи тонн зерновых культур. Уборочная кампания уже развернулась в 15 районах области.