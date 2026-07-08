В Саратовской области дети-сироты смогут получать сертификаты на жилье с 18 лет

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В регионе утвержден новый порядок обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Главное нововведение позволяет молодым людям приобретать жилье по жилищным сертификатам сразу после достижения совершеннолетия (с 18 лет). Ранее региональное правительство выступило с соответствующей законодательной инициативой для упрощения процесса получения недвижимости.

Помимо расширения прав, в сторону увеличения меняется размер социальной выплаты. Учитывая актуальные предложения на рынке недвижимости, объем средств теперь будет рассчитываться исходя из средней нормы площади помещения в 37 квадратных метров (ранее норматив составлял 33 квадратных метра).

Эти меры направлены на то, чтобы максимально упростить процесс получения жилья для данной категории граждан. Вопрос обеспечения сирот квартирами долгое время стоял в Саратовской области очень остро. Однако благодаря поддержке Председателя Государственной думы Вячеслава Володина было привлечено колоссальное финансирование, превышающее 10 миллиардов рублей.

Масштабная финансовая поддержка уже позволила обеспечить собственным жильем более 6 тысяч человек. Кроме того, к концу текущего 2026 года властям региона удастся максимально закрыть накопившуюся очередь. Это позволит перейти на систему «год в год», при которой молодые люди будут получать жилье своевременно, не ожидая годами предоставления положенных им по закону квадратных метров.