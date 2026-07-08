В Саратовской области начался прием заявок на конкурс песни имени Л.А. Руслановой

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Саратовской области объявлен старт приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе исполнителей народной песни имени Лидии Андреевны Руслановой. Мероприятие посвящено выдающейся певице, чье имя стало символом русской народной музыкальной культуры.

Конкурс проводится в рамках масштабного этнокультурного проекта «С валенками по России». Проект реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив.

Цели и задачи конкурса:

К участию приглашаются солисты, представляющие народно-песенное исполнительство. Согласно сложившейся традиции, конкурсантам предстоит исполнить произведение из репертуара Лидии Руслановой, а также несколько композиций на выбор.

Программа мероприятия включает творческие выступления участников перед профессиональным жюри. Победители получат не только признание экспертного сообщества, но и возможности для дальнейшего творческого развития в рамках всероссийского проекта.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула значимость события: «Имя Руслановой вдохновляет новое поколение артистов. В Год единства народов России проведение такого конкурса приобретает особую важность: это не только сохранение музыкального наследия, но и площадка для укрепления дружбы между регионами. Конкурс помогает выявлять одарённых исполнителей из разных уголков России, усиливая культурные связи и укрепляя национальное единство».

Справочную информацию об условиях участия и порядке подачи заявок можно получить по телефону: +7 (8452) 30-50-60. Подробная документация доступна в Положении конкурса на официальном ресурсе организаторов.