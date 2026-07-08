Мария Усова: "Жители Саратовской области ежедневно помогают участникам СВО"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России» и генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова рассказала о непрерывной поддержке, которую жители региона оказывают военнослужащим в зоне специальной военной операции.

«Помощь участникам специальной военной операции не прекращается ни на день. Приятно видеть, когда каждый на своём месте вносит свой вклад в приближение нашей победы», — подчеркнула парламентарий.

По словам Марии Усовой, одним из ключевых направлений работы остается плетение маскировочных сетей. Так, в Аткарском районе волонтёры и активистки «Женского движения Единой России» сплели уже 178 по счёту сеть. Это нелёгкая работа, которой занимается большое количество людей: одни приходят на час-два после основной занятости, другие уделяют этому практически весь день. Результат их труда напрямую спасает жизни наших защитников Отечества на передовой, укрывая технику и позиции от средств разведки противника.

Еще одна возможность оказать поддержку — сбор гуманитарной помощи, рассказала Мария Викторовна. В Самойловском районе, входящем в избирательный округ депутата, неравнодушные граждане собрали предметы первой необходимости. В ближайшее время они будут переданы участникам специальной военной операции и помогут нашим бойцам почувствовать тепло родного дома вдали от семьи.

Деятельность активистов координируется региональным отделением партии «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта. Подобные инициативы охватывают все муниципалитеты области, объединяя усилия волонтеров, женсоветов и предпринимателей для системной поддержки фронта. Сбор предложений по улучшению этой работы также ведется через женские клубы для включения инициатив в народную программу развития страны, сообщила депутат.