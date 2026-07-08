Депутаты облдумы поддержали назначение Сергея Егорова на должность руководителя Вольского района

На внеочередном заседании Вольского муниципального Собрания был представлен временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Егоров. Депутат областной Думы от фракции «Единая Россия» Светлана Медведева, представляющая Вольский район, отметила, что солидный управленческий опыт Сергея Егорова поспособствует реализации значимых проектов.

«Вольский район – огромное хозяйство, требующее твёрдой руки здесь и сейчас. Назначение Сергея Егорова вселяет уверенность, что задачи по благоустройству, поддержке местной экономики и решению социальных вопросов будут решаться без промедления», – выразила мнение Светлана Медведева.

Депутат Гагик Киракосян (фракция «Единая Россия») заявил, что у нового руководителя района есть все необходимые профессиональные качества и управленческий опыт, чтобы решать возложенные на него обязанности. Он поддержал кадровое решение губернатора Романа Бусаргина.

«Это подтверждает успешная реализация социально значимых проектов на посту главы Питерского района, руководство министерством труда и социальной защиты области, координация работы министерств на посту заместителя Председателя регионального Правительства, ответственного за социальный блок», – сказал Гагик Киракосян.

Депутат Вадим Рогожин (фракция «Единая Россия») отметил, что новому главе предстоит решать важные задачи, в том числе в сфере дорожно-коммунальной инфраструктуры. «Со своей стороны буду оказывать поддержку как депутат, в округ которого входит сельская часть Вольского района. Поддержку в контроле за дорожно-коммунальной инфраструктурой и в прочих делах, о которых попросит глава», – отметил депутат.