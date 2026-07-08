Активистки проекта "Женское движение Единой России" поздравили участников СВО и многодетные семьи с Днём семьи

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Местный координатор проектов "Женское движение Единой России", секретарь первичного отделения Пролетарское Светлана Зарьянцева, при поддержке регионального координатора партийного проекта "Женское движение Единой России", депутата Саратовской областной Думы Марии Усовой поздравила семьи участников специальной военной операции и многодетные семьи с праздником Днём семьи, любви и верности.

"Важно отметить, что во все времена семья была и остаётся основой общества, источником счастья и уверенности в завтрашнем дне. В нашем регионе много дружных и крепких семей, где берегут любовь и взаимопонимание в любых ситуациях. Отдельные пожелания крепкого здоровья и благополучия семьям наших защитников, которые преданно ждут дома своих мужчин, сохраняют для них уют и тепло домашнего очага.

Праздник подчеркивает, как важно беречь и ценить своих близких, поддерживать друг друга в трудные моменты и радоваться вместе счастливым событиям. Ведь именно в семье мы находим поддержку, понимание и безусловную любовь, которые помогают нам расти и развиваться", - сказала Мария Усова.