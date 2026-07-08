В Заводском районе участницы "Женского движения Единой России" провели праздник ко Дню семьи, любви и верности.

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При поддержке депутата Государственной Думы Николая Панкова, администрации Заводского района и партийного проекта "Женское движение Единой России" активисты микрорайона Пролетарский, участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" Анна и Людмила Измайлова провели праздник приуроченный к Дню семьи, любви и верности.

Активистки выразили искреннюю признательность всем, кто оказал помощь в организации и пришел разделить это радостное событие.

"Жители микрорайона дружно откликнулись на проведение мероприятия, придя семьями, с детьми и внуками. Праздник микрорайона удался и все его участники получили заряд бодрости и отличного настроения!", - отметила Анна Агапова.