По инициативе активистки "Женского движения Единой России" в Энгельсском районе женский клуб "Селяночка" изготовил оберег

Фото: ООО "Волга-Медиа"

По инициативе активистки партийного проекта "Женское движение Единой России" в Энгельсском районе Татьяны Лукашевой, и работников Дома культуры Липовский, в рамках работы женского клуба "Селяночка" жители села Липовка изготовили оберег.

"В преддверии Дня семьи, любви и верности провели мастер-класс по изготовлению брошки-ромашки — и для всех это был не просто урок рукоделия, а разговор о самом сокровенном. Наши активистки "Женского движения Единой России" всегда стоят на страже семейных ценностей и традиций, и этот мастер-класс — яркое тому подтверждение.

Ромашка — удивительный цветок. Простая, но такая родная. В ней всё как в семье: лепестки держатся вокруг одной сердцевины, как мы держимся друг за друга. Мы решили: пусть этот символ, созданный своими руками, станет напоминанием о том, что семья — это не просто слово, это наша опора, наша тихая гавань и главная ценность, которую мы передаём из поколения в поколение.

Как же приятно было видеть горящие глаза участниц! Каждая вкладывала в работу частичку себя. Спасибо всем, кто разделил со мной эти тёплые минуты творчества. Пусть наши ромашки цветут не только на груди, но и в сердцах, а семейный очаг никогда не гаснет. С наступающим праздником, друзья! Любите и берегите друг друга", - поделилась Татьяна Лукашева.