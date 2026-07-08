Волонтёры и участницы "Женского движения Единой России" поселка Сазоново сплели 178 сетей для СВО

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Волонтёры и участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" поселка Сазоново Аткарского района сплели 178 сеть для наших защитников.

"Важно отметить, что это нелегкая работа, состоящая из разных этапов - нарезка лент, натяжка основы, и только после этого кропотливо плетутся сети, которые очень востребованы в зоне проведения боевых действий. Каждая из волонтёров уделяет время для этой важной и нужной работы сколько может - кто-то приходит на час-два, кто-то изготавливает сети весь день. Спасибо нашим женщинам за добрые дела, которые помогают приблизить Победу", - поделилась местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Валентина Шпакова.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".