Фото: Саратовский театр оперы и балета

Саратовский театр оперы и балета поделился афишей на сентябрь и октябрь. Вот расписание спектаклей на сентябрь и октябрь, чтобы вы могли заранее спланировать свой культурный досуг.

Сентябрь

19 сентября, 17:00 Опера «Евгений Онегин». П. Чайковский. Лирические сцены в 3-х действиях по одноименному роману А.С. Пушкина.

20 сентября, 17:00 Балет «Жизель». А. Адан. Романтическая легенда о любви, предательстве и всепрощении.

23 сентября, 18:30 Опера "Повесть о настоящем человеке". С. Прокофьев. Опера в 2-х действиях по мотивам одноименной повести Б. Полевого.

24 сентября, 18:30 Балет "Дон Кихот". Л. Минкус. Фееричный балет, полный ярких красок, испанского темперамента и виртуозных танцев.

Октябрь

1 октября, 18:30 Балет «Раймонда». А. Глазунов. Грандиозный балет в 2-х действиях, наполненный рыцарскими подвигами и восточной экзотикой.

4 октября, 17:00 Опера "Иоланта". П. Чайковский. Последняя опера композитора, полная света, гармонии и лиризма.

7 октября, 18:30 Балет «Бахчисарайский фонтан». Б. Асафьев. Драма страстей при ханском дворе по поэме А.С. Пушкина.

8 октября, 18:30 Опера «Князь Игорь». А. Бородин. Монументальная эпопея о походе князя Игоря на половцев.

9 октября, 18:30 Балет «Тысяча и одна ночь». Ф. Амиров. Восточная сказка со множеством волшебных превращений.

10 октября, 17:00 Опера «Тайный брак». Д. Чимароза. Искрометная комическая опера в 2-х действиях.

11 октября, 11:00 Мюзикл "Стойкий оловянный солдатик" С.Баневич. История о невероятном путешествии храброго солдатика и прекрасной танцовщицы, доказывающих силу любви и преданности.

11 октября, 17:00 Оперетта «Цыганский барон». И. Штраус. Спектакль искрит венским шармом, рассказывая романтичную историю о цыганском бароне, который ищет своё счастье и любовь красавицы Саффи.

16 октября, 18:30 Вечер современной хореографии «Паганини/Лабиринты». Одноактные балеты, исследующие границы танца.

17 октября, 17:00 Опера «Свадьба Фигаро». В.А. Моцарт. Комическая опера в 3-х действиях, шедевр мирового оперного искусства.

18 октября, 17:00 Балет «Спящая красавица». П. Чайковский. Балет-феерия в 2-х действиях, символ классической хореографии.

21 октября, 18:30 Опера "Жизнь за царя (Сусанин)". М. Глинка. Первая русская национальная опера в 3-х действиях.

22 октября, 18:30 Балет «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. Драматическая история самой известной влюбленной пары мира.

24 октября, 11:00 Опера «Кот в сапогах». Л.Вайншейн. Весёлая музыкальная сказка для всей семьи о находчивом коте, его хозяине и победе над великаном.Ле

24 октября, 17:00 Одноактные балеты "Шопениана"/"Вальпургиева ночь". Вечер соединяет воздушную романтику грёз на музыку Шопена с демонической вакханалией из оперы Гуно «Фауст».

25 октября, 17:00 Оперетта «Марица». И. Кальман. Одна из самых популярных венских оперетт х.

28 октября, 18:30 Опера «Петр Первый». А. Петров. Спектакль — лауреат проекта «Золотой фонд театральных постановок России».

29 октября, 18:30 Балет «Лебединое озеро». П. Чайковский. Самый известный и загадочный балет в мире.

30 октября, 18:30 Оперетта "Веселая вдова". Ф. Легар. Великолепная оперетта в 3-х действиях.

31 октября, 11:00 и 16:00 Мюзикл «Бременские музыканты». Г. Гладков. Спектакль о приключениях Трубадура, Принцессы и их верных друзей-животных под зажигательные хиты из любимого мультфильма.