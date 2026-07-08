В Музее-усадьбе Борисова-Мусатова расскажут о судьбе дочери великого художника

Фото: Минкультуры Саратовской области

В летнем лектории Усадьбы Виктора Борисова-Мусатова (г. Саратов, ул. Вольская, 33) анонсирована новая встреча из цикла «Судьбы ХХ века». Лекция под названием «У меня на днях родилась дочь…» посвящена Марианне Викторовне Борисовой-Мусатовой — талантливому художнику-графику и дочери знаменитого живописца.

Мероприятие состоится 11 июля в 15:00.

Имя Марианны Викторовны Борисовой-Мусатовой (1905–1991) практически неизвестно широкой публике и даже многим историкам искусства. Дочь выдающегося мастера эпохи Серебряного века была человеком непубличным и не любила рассказывать о себе. Несмотря на это, она всю свою творческую жизнь посвятила изобразительному искусству, в частности книжной графике, став достойной продолжательницей творческой династии.

Во время лекции посетители узнают:

Стоимость билетов и подробности регистрации доступны по ссылке: clck.ru/3Tpr9h