В президентский день около тысячи саратовских школьников решили пересдать ЕГЭ

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В дни государственных праздников, 8 и 9 июля, около тысячи бывших учеников школ воспользовались возможностью повторно пройти Единый государственный экзамен. Эта инициатива, введенная в 2024 году по предложению Владимира Путина, позволяет выпускникам переписать по одному предмету, сданному ранее в текущем или десятом классе, независимо от полученных ранее баллов. Аннулирование предыдущего результата при этом является обязательным условием.

В первый день пересдачи, 8 июля, 2026 года, 965 человек приступили к экзаменам по шести дисциплинам. Наибольший интерес вызвали информатика (341 участник) и русский язык (308 человек). Также к пересдаче физики подготовились 53 выпускника, химии — 205, английского языка (письменная часть) — 38, а литературы — 20. Для проведения экзаменов организовано 15 площадок в регионе.

На 9 июня запланированы повторные испытания по базовой и профильной математике, обществознанию, истории, биологии, географии, а также устной части экзамена по иностранным языкам.

Ожидается, что участники пересдач получат информацию о своих новых результатах не позднее 20 июля.