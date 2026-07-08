Саратовский регоператор по обращению с ТКО назвал главные проблемы при обустройстве контейнерных площадок

Фото: Ситиматик

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» продолжают ежедневный мониторинг состояния контейнерных площадок. По итогам анализа были выявлены основные проблемы при обустройстве и содержании мест накопления твердых коммунальных отходов со стороны их собственников.

Наиболее часто площадки не соответствуют всем требованиям СанПин 2.1.3684-21, а именно не имеют:

- твердого покрытия (емкости стоят на земле);

- трехстороннего ограждения высотой не менее 1 метра;

- пандусов для беспрепятственной выкатки контейнеров;

- подъездных путей для свободного проезда спецтехники в любое время года.

Также зачастую площадки не оборудованы бункером-накопителем или специальным отсеком для крупногабаритных отходов, или размер данного отсека слишком маленький и не вмещает в себя необходимый объем КГО. Это приводит к захламлению прилегающих территорий и появлению несанкционированных свалок, поскольку жители начинают складировать данный вид отходов возле контейнерной площадки.

Напомним, в соответствии с ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» обязанность оборудования и содержания места накопления возложена только на собственника земельного участка, где находится площадка (управляющая компания или органы местного самоуправления).

Несоответствие мест накопления ТКО установленным требованиям негативно влияет на экологическое благополучие граждан и портит внешний облик городских улиц. Саратовский регоператор призывает всех участников отрасли обращения с ТКО строго выполнять свои обязанности. Только так на всех контейнерных площадках области будет обеспечен порядок.