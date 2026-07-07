Почти 200 тысяч собственников жилья получат уведомления о необходимости погасить задолженность за вывоз мусора

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Саратовский регоператор в начале июля направил неплательщикам требования о необходимости срочно оплатить накопленную задолженность за вывоз ТКО. Информация направлялась как отдельным документом, так и в составе платежных документов.

Массовые уведомления были направлены в рамках масштабной кампании по усилению информационно-разъяснительной работы и досудебному взысканию дебиторской задолженности с собственников квартир и индивидуальных жилых домов. Работа с привлечением дополнительных специализированных юристов коснется почти 200 тыс. абонентов, которые в течение нескольких периодов не оплачивали услугу по обращению с ТКО или их задолженность превышает 500 рублей.

Саратовский регоператор обращает внимание собственников жилья, если они получили такое требование, им необходимо в максимально короткий срок оплатить накопленную задолженность и пени. В противном случае документы в отношении них до конца лета будут переданы для принудительного взыскания через суд. При этом по решению суда оплате будут подлежать дополнительные суммы в виде судебных расходов, которые в ряде случаев превышает сумму задолженности.

Услуга по обращению с ТКО для граждан России является коммунальной, т.е. подлежит обязательной оплате, как газ, электроэнергия, водоснабжение и т.д. Даже небольшая сумма задолженности со сроком возникновения три месяца в обязательном порядке будет взыскана, поскольку именно неплатежи становятся главной причиной снижения качества работы мусоровывозящих компаний.

Дополнительную информацию о масштабной кампании по взысканию задолженности собственники жилья могут получить в контакт-центре саратовского регоператора по тел.: 8 (8452) 25-64-90 или на официальном сайте Саратовского филиала «Ситиматик» https://64.citymatic.ru/documents.