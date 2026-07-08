Минцифры сообщио на брифинге о прогрессе цифровизации и борьбе с киберугрозами

Фото: Минцифры Саратовской области

7 июля в Саратовской области состоялся брифинг, посвященный вопросам развития телекоммуникационной инфраструктуры и защиты от цифровых угроз, организованный региональным министерством цифрового развития и связи. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра Анастасия Черепанова и заместитель министра Андрей Добудько.

Устранение цифрового разрыва и укрепление образовательной сферы

Представители ведомства акцентировали внимание на усилиях по сокращению цифрового неравенства и модернизации сетей связи. Особое внимание было уделено обеспечению доступа к Интернету всех образовательных учреждений. В настоящее время все 1025 учебных заведений региона, включая 952 школы и 73 колледжа, подключены к единой мультисервисной сети передачи данных (ЕСПД). Это гарантирует не только стабильное интернет-соединение, но и автоматическую защиту от нежелательного контента для детей.

Расширение покрытия мобильной связью

Продолжается реализация федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» , направленной на обеспечение доступом к мобильной связи малонаселенных пунктов. К концу 2026 года планируется установка новых вышек связи еще в 42 населенных пунктах области.

Защита от кибермошенничества: практические рекомендации

Журналисты подняли вопрос повышения рисков кибермошенничества в связи с расширением цифровой инфраструктуры. Анастасия Черепанова представила «пять простых правил», которые помогут гражданам обезопасить себя:

«Государственные структуры никогда не потребуют от вас немедленного решения под угрозой потери средств», — подчеркнула Черепанова.

Регуляторные меры против интернет-мошенников

Андрей Добудько проинформировал о подготовке Министерством цифрового развития России второго пакета законодательных инициатив, направленных на борьбу с интернет-мошенничеством, известных как «Антифрод 2». Законопроект, вступающий в силу с 1 марта 2027 года, предусматривает: