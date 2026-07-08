Эксперты регионального штаба общественного наблюдения за выборами обсудили предстоящую избирательную кампании

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На площадке Регионального штаба общественного наблюдения за выборами прошло заседание экспертного клуба. Участники заседания обсудили Аналитический доклад «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы», который подготовила Ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

Председатель Регионального штаба общественного наблюдения за выборами, председатель Общественной палаты области Борис Шинчук представил основные выводы доклада, обратив внимание на важность обсуждения в преддверии Единого дня голосования вопросов, связанных с готовностью избирательной системы к выборам, основных факторов, которые будут оказывать на них влияние, условий, в которых выборы проводятся.

«В сентябре пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а в нашем регионе жителям предстоит избрать еще более тысячи муниципальных депутатов. В этот период активизируются попытки дискредитировать избирательную систему, поставить под сомнение ее легитимность. Роль общественных наблюдателей и институтов гражданского общества в защите выборов является определяющей. На каждом избирательном участке общественные наблюдатели будут следить за ходом голосования, обеспечивая законность и прозрачность избирательных процедур, предотвращая возможные провокации и препятствуя распространению фейковой информации», - отметил Борис Шинчук.

Большое внимание авторы доклада уделили обсуждению условий проведения сентябрьских выборов, подготовки к ним, отмечая в качестве основных факторов избирательной кампании проведение специальной военной операции и запрос общества на решение социально-экономических вопросов.

«Избирательная кампания проходит в условиях специальной военной операции и это важная составляющая, которая включает в себя не только ситуацию на линии боевого соприкосновения, но и продолжающуюся информационную войну, борьбу за умы, настроения наших граждан. Это очень не простой контекст и для партий, кандидатов, и для избирателей, которым предстоит в этих условиях делать свой выбор. Поэтому очень важно всем участникам избирательного процесса активно использовать прямые коммуникации в рамках избирательной кампании, занимать ответственную позицию, не только обозначая проблемы, но и предлагая пути их решения», - отметил в ходе дискуссии руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Шаров.