Центральная детская библиотека Балашова готовится к открытию в новом облике

Фото: Минкультуры Саратовской области

В рамках национального проекта «Семья» Центральная детская библиотека города Балашова (Саратовская область) преображается. Масштабный ремонт, который подарит юным читателям современное и теплое пространство для учебы, игр и творчества, идет в соответствии с графиком.

На данный момент строители выполнили ключевые этапы работ:

установлены энергоэффективные стеклопакеты, которые улучшат микроклимат и снизят шум с улицы;

подготовлены и выровнены полы, выполнена укладка плитки в обеих зонах;

обновлена отделка стен;

полностью заменено электрооборудование — библиотека станет безопаснее и готова к современным мультимедийным решениям;

обустроен санитарный узел и смонтированы новые потолочные конструкции.

Часть зон уже полностью готова и ожидает расстановки новой мебели и техники.

Стоит отметить, что проект вышел за рамки первоначального плана. Изначально он включал только внутренние работы и закупку оборудования, однако было принято решение выделить дополнительные средства из местного бюджета на реконструкцию входной группы, чтобы сделать здание максимально доступным и удобным для посетителей.

Обновленная библиотека — это не только красивая отделка. Просторные и функциональные залы позволят проводить мастер-классы, творческие лаборатории, семейные вечера и клубные программы. В здании появятся зоны для тихого чтения, интерактивные площадки и места для работы в группах — всё, чтобы поддерживать интерес детей к знаниям и развивать их творческие способности.

Завершение всех работ запланировано к началу нового учебного года. Уже этой осенью маленькие жители Балашова смогут прийти в обновленную библиотеку, записаться в кружки и посетить первые мероприятия в новом формате.

«Направление по ремонту библиотек в рамках нацпроекта "Семья", который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина, имеет для нас принципиальное значение. Современные библиотеки — это живые центры общения, творчества и образования для детей и их семей. Проект в Балашове — яркий пример того, как современные подходы к ремонту и оборудованию превращают библиотеку в место, куда детям хочется приходить вновь и вновь. Мы создаем пространство, где каждая детская идея найдет поддержку, а семейные встречи станут частью городской культуры», — подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.