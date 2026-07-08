АО СК «РСХБ-Страхование» застраховало более 1 млн голов птицы с господдержкой АО «Агрофирма Боровская»

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АО СК «РСХБ-Страхование» заключило договор страхования сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой с АО «Агрофирма Боровская» – ведущим производителем продукции из мяса птицы в Курганской области.

По условиям договора страховой защитой обеспечено более 1 млн голов птицы. Сельскохозяйственные животные застрахованы от риска гибели в результате воздействия заразных болезней животных, природных явлений и стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, ураганный ветер, наводнение, сель, паводок, половодье и прочие), нарушения электро-, тепло- и водоснабжения под действием природных явлений и стихийных бедствий, пожара.

Страховая сумма по договору страхования составляет более 322 млн рублей.

«Агрострахование – это инструмент финансовой защиты для любого сельхозтоваропроизводителя, вне зависимости от его организационно-правовой формы. Программы страхования сельскохозяйственных животных, в том числе с государственной поддержкой, позволяют хозяйствам минимизировать финансовые риски и обеспечить защиту от непредвиденных событий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на поголовье птицы и даже привести к ее гибели», – прокомментировал Дмитрий Тихонов, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Челябинске.

АО СК «РСХБ-Страхование» - страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам 2025 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» реализует свои продукты в 84 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.

АО «Агрофирма Боровская» - ведущий производитель продукции из мяса птицы в Курганской области. Предприятие осуществляет производство и переработку мяса бройлера, и дальнейшую реализацию продукции через магазины фирменной и других торговых сетей. Это современное предприятие с полным циклом производства от поля до прилавка, что позволяет обеспечивать высокое качество и свежесть продукции, а также обеспечивает оптимальную себестоимость продукта и его доступную цену. Предприятие предлагает широкий ассортимент продукции из мяса птицы: замороженной и охлажденной продукции, субпродуктов, полуфабрикатов, продуктов, готовых к употреблению.

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