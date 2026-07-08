Участник СВО из Саратова рассказал школьникам о важности умения защищать Родину

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На площадке «Дома Знаний» в Саратове прошла встреча участников специальной военной операции с подрастающим поколением. Гостем мероприятия стал лектор Российского общества «Знание», ветеран боевых действий, участник СВО и кавалер ордена Мужества, медалей «За храбрость» II степени и «За воинскую доблесть» Андрей Овечкин.

Встреча стала частью масштабной патриотической акции Российского общества «Знание» и Государственного фонда «Защитники Отечества». Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«Готовность защищать Родину начинается не с автомата в руках, а с осознания: ты — часть чего-то большего, чем твоя личная жизнь. Это умение отвечать за свой дом, свою землю, своих близких — не на словах, а делом. Такая готовность воспитывается каждый день: в труде, в учёбе, в честности перед собой. И когда час настанет, она превращается не в страх, а в твёрдое знание — ты нужен здесь и сейчас», — отметил Андрей Овечкин во время своего выступления.

В ходе живой беседы ветеран поделился с ребятами историей своей непростой судьбы. За его плечами остались суровый боевой опыт, тяжелое ранение, долгий путь восстановления и возвращение к мирной жизни. Лектор рассказал о том, как принял решение уйти добровольцем, и о мыслях, которые посещали его на фронте.

Особое внимание он уделил роли навыков, полученных еще во время срочной службы двадцать лет назад. Андрей Овечкин подчеркнул, что с детства занимался спортом, и именно отличная физическая форма помогла ему выжить и эффективно выполнять задачи на передовой.

Трогательным моментом встречи стал рассказ о видео от семьи. Супруга прислала бойцу запись, где полуторагодовалая дочь, начинавшая говорить внятно, спросила: «Папа, ты у меня что, супергерой?». Ветеран признался, что пересматривал этот ролик до самого последнего ранения — именно это видео заряжало его невероятной энергией и давало силы жить.

Андрей Овечкин обратился к молодежи с наставлением: каждый должен уметь защитить в первую очередь себя и своих родителей. Он призвал юношей и девушек с раннего возраста заниматься физкультурой, слушать и уважать старших, а также никогда не проходить мимо чужой беды, защищая слабых.

Напомним, что акция «Служу Отечеству» проводится Обществом «Знание» и Государственным фондом «Защитники Отечества» с 2024 года. За это время по всей стране состоялось порядка 1300 подобных встреч. Лекторами инициативы выступили более 300 ветеранов и участников специальной военной операции, состоящих на сопровождении фонда.