В саратовском минсельхозе обсудили увеличение объемов экспорта зерна

Фото: Минсельхоз Саратовской области

Совещание по вопросам отгрузки зерна в Китайскую Народную Республику для его дальнейшей переработки провела заместитель министра сельского хозяйства области по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Наталья Мариевская.

В обсуждении приняли участие представители ведущих экспортеров и переработчиков зерна, международного сельскохозяйственного потребительского кооператива «Евразия», экспедиторского агентства «Русжелдор» и логистической компании Глобал Групп Холдинг.

Совещание стало продолжением диалога, начатого на II Волжском зерновом экономическом форуме «Зерно Поволжья», который прошел в Саратове 6 июля по инициативе Ассоциации «Афанасий Никитин». Стороны обсудили условия и предполагаемые объемы поставок дробленого зерна в КНР для производства кормов.

«Достигнутые по итогам переговоров договоренности будут способствовать увеличению объемов экспортных поставок и, как следствие, выполнению задач национального проекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт», в числе ключевых целевых ориентиров которого – рост экспорта продукции АПК не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года», - прокомментировала Наталья Мариевская.

В настоящее время основу экспорта саратовского АПК составляют масложировая продукция, зерновые и зернобобовые культуры, а также продукция пищепрома, в частности, кондитерские изделия.