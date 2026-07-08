Вячеслав Володин поддержал воссоздание в Саратове средней школы полиции

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал инициативу по воссозданию в Саратове кадетской школы (средней общеобразовательной школы) полиции. Соответствующее обращение поступило от жителей региона.

«Поддерживаю эту идею. Подготовка будущих сотрудников правоохранительных органов должна начинаться со школьной скамьи. Это позволит не только дать юношам и девушкам качественное образование с углубленным изучением права и истории, но и воспитать чувство долга, патриотизм и дисциплину», — написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам Председателя Госдумы, профильное обучение поможет школьникам сделать осознанный выбор будущей профессии на службе Отечеству. Он также отметил, что создание подобных учреждений способствует раннему выявлению способных ребят из числа местной молодежи, которые пополнят ряды саратовской полиции.

Ранее с инициативой вернуть учебному заведению его исторический профиль выступили ветераны правоохранительных органов и представители общественности Саратовской области. Саратовская средняя школа милиции была реорганизована, после чего здание продолжило работу как гражданское образовательное учреждение.

Вячеслав Володин поручил провести детальную проработку вопроса совместно с правительством Саратовской области и руководством регионального ГУ МВД. На первом этапе планируется оценить состояние материально-технической базы действующего учреждения, рассчитать необходимое финансирование для создания специализированных классов, тиров и спортивных площадок, а также сформировать преподавательский состав.