При атаке украинских БПЛА на Саратовскую область погиб человек 8 июля

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В ночь на среду, 8 июля, противник пытался атаковать территорию Саратовской области беспилотными летательными аппаратами. О последствиях сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По предварительной информации, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На месте работают экстренные и коммунальные службы, которые оценивают масштаб разрушений и приступают к восстановительным работам. Для обеспечения безопасности жителей введен режим повышенной готовности.

К сожалению, происшествие повлекло за собой человеческие жертвы. По словам главы региона, один человек погиб, имеются пострадавшие. Точное количество раненых уточняется. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Силами спасателей организована работа по разбору завалов и ликвидации последствий атаки. Мы делаем всё возможное для скорейшего восстановления нормальной жизни в пострадавших районах», — отметил Роман Бусаргин.

Губернатор также призвал жителей сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и сообщать о подозрительных предметах или новых угрозах по телефонам экстренных служб. Расследование обстоятельств происшествия продолжается компетентными органами.