Новый уровень комфорта: в Саратовской области капитально отремонтировали 106 лифтов

Фото: Министерство строительства Саратовской области

В Саратовской области продолжается планомерная работа по модернизации жилого фонда. С начала года региональный Фонд капитального ремонта принял 168 видов строительно-монтажных работ, которые охватывают 91 многоквартирный дом. Программа включает комплексное обновление кровель, фасадов, внутридомовых инженерных коммуникаций, а также замену устаревшего лифтового оборудования.

Цифры и факты: безопасность прежде всего

Одним из главных приоритетов программы стала замена подъемников — это вопрос не только удобства, но и безопасности тысяч семей. «В этом году в многоквартирных домах региона капитально отремонтировали 106 лифтов. Новое лифтовое оборудование отличается надежностью и большей плавностью хода», — рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года темпы обновления инфраструктуры были ниже на 15%, что свидетельствует о наращивании объемов финансирования и эффективности работы подрядчиков в текущем сезоне.

Как узнать судьбу своего дома?

Жители могут самостоятельно контролировать процесс благоустройства. Министр напомнил, что каждый собственник может проверить, включен ли его дом в программу капремонта, и посмотреть точные сроки проведения работ:

Правительство региона подчеркивает, что создание комфортной городской среды остается одной из ключевых задач. Благодаря системному подходу к капремонту жилищные условия саратовцев меняются к лучшему: современные фасады преображают облик городов, а новые коммуникации гарантируют тепло и воду без перебоев даже в самые суровые зимы.