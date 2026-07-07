В честь открытия новой набережной пройдет ярмарка локальных брендов

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12 июля в честь открытия новой части набережной в Саратове (от пос. Затон до саратовского моста) состоится ярмарка локальных брендов, в которой примут участие мастера региональной Палаты ремесел.

Для жителей и гостей города – это возможность приобрести уникальные изделия ручной работы, а для участников ярмарки – представить свою продукцию широкой аудитории.

Время работы ярмарки - с 16:00 до 20:00

Подробности об условиях участия доступны по ссылке: https://clck.ru/3UYt7Q (регистрация открыта до 9 июля 20.00)