Выпускники «Профессионалитета» начинают карьеру на САЗ

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Получить диплом и в тот же день стать частью команды ведущего промышленного предприятия региона – реальность для студентов федеральной программы «Профессионалитет». В Саратовском политехническом колледже состоялось торжественное вручение документов об образовании, которые стали не просто «корочкой», а официальным приглашением на одно из лучших производств области – Саратовский арматурный завод (САЗ).

Выпускникам-целевикам дипломы лично вручила управляющий директор САЗ Нина Михайлова. Это событие символично подчеркнуло: современный завод ждёт молодых специалистов и заинтересован в их росте с самого старта.

«Поздравляю вас с получением дипломов. Уверена, что знания и навыки, полученные в колледже и на производственной практике, станут прочным фундаментом вашей профессиональной деятельности на нашем предприятии. Желаю вам успешного старта в карьере и достойных результатов. Добро пожаловать в команду САЗ!» – обратилась к новоиспеченным сотрудникам Нина Михайлова.

Молодые люди не понаслышке знают, что такое настоящее производство. Всё время обучения они провели не только в аудиториях, но и в цехах завода. Теперь теория и практика сольются воедино – вчерашние студенты официально пополнят кадровый состав предприятия.