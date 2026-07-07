Новая школа в Ленинском районе готова на 27%

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В Ленинском районе районе Саратова продолжается строительство школы. Готовность объекта составляет 27 %.

«Активно идет кладка стен, внутри начинают формировать этажи. Ведется монтаж плит перекрытия. В бассейне почти готовы стены, начался монтаж кровли», – рассказала общественный наблюдатель Анастасия Морозова, побывавшая на объекте.

Напомним, строительство школы на 1100 мест в Ленинском районе Саратова стартовало осенью 2025 года. Новое образовательное учреждение поможет решить вопрос с переполненностью в классах и обучением в две смены.