В Саратове возобновляются работы по сохранению Театра оперы и балета

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Подрядная организация ООО РСК «Наследие» приступает к работам по завершению основных строительных конструкций на объекте культурного наследия «Саратовский областной академический театр оперы и балета».

В рамках проекта запланирован комплекс высотных работ, в том числе завершение работ по центральной части здания с устройством кровли, а также усиление внутренних и наружных конструкций. Для их выполнения на стройплощадке будет задействован башенный кран.

В связи с началом работ и установкой техники приняты меры по обеспечению безопасности. Рядом с забором стройплощадки расположена зона отдыха с детской игровой площадкой. Чтобы обезопасить жителей, границы строительной площадки будут перенесены, а доступ к зоне отдыха временно ограничен.

«Данное решение согласовано с МБУ «Садово-парковое». Просим граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям, так как они продиктованы строгими правилами техники безопасности»,

— прокомментировал директор ГКУ СО «Управление капитального строительства» Юрий Мазничко.