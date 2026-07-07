Новый глава — новые надежды: что говорят о назначении Сергея Егорова в Общественной палате и Совете ветеранов Вольска

Член Общественной палаты Саратовской области, председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты Татьяна Топилина прокомментировала назначение Сергея Егорова:

«С завтрашнего дня к исполнению обязанностей главы Вольского района приступает Сергей Игоревич Егоров. На него временно возложены полномочия руководителя муниципального района.

Сергей Игоревич – грамотный специалист с большим управленческим опытом, много лет проработавший в исполнительных органах области. Его профессионализм, стратегическое видение и умение работать на результат не вызывают сомнений. Жители и экспертное сообщество знают его как человека дела, способного находить выход из сложных ситуаций и брать на себя ответственность за принятые решения.

Уверена, что Сергей Игоревич справится с поставленной задачей и выведет муниципалитет на новый уровень».

Вольские ветераны также надеются на опыт Сергея Егорова.

Ольга Шавыкина, председатель Совета ветеранов ВМР, Почетный гражданин земли Вольской:

- У Сергея Игоревича Егорова есть опыт работы в органах власти, опыт руководства районом. Надеюсь, что на новом поприще в качестве главы Вольского района он будет учитывать, что наш район - это родина более 100 Героев Советского Союза, где сильны патриотические традиции. И, что немаловажно, новому главе района нужно будет помнить, что Вольск имеет статус исторического поселения, ведь это требует бережного отношения и определенного внимания к сохранению наследия предков.