Панков помог с решением проблем ЖКХ жителям Ртищево

Панков: «Все проблемы, с которыми обращались ртищевцы, в том числе, на приёме граждан, будут на контроле до их решения»

Прокуратурой области проведены проверки по обращениям депутата Госдумы Николая Панкова о нарушениях в сфере ЖКХ. Помочь с решением проблем его просили жители Ртищево.

Так, будет произведён перерасчёт платы за отопление жителям многоквартирного дома №2 по ул. Полевая. Проверка показала, что с октября 2025 г. по апрель 2026 г. допускались нарушения при начислении платы. Что привело к её завышению в этот период на общую сумму 47,4 тыс. руб. В адрес руководителя МУП «Теплотехник» внесено представление прокуратуры. Сумма перерасчёта будет отражена в платёжках за июнь.

Также выявлены нарушения требований жилищного законодательства в многоквартирном доме №15а по ул. Зои Космодемьянской. Фасад, кровля и коммуникации нуждаются в ремонте. Директору управляющей компании ООО «Жилцентр» внесено представление об устранении нарушений. Возбуждено административное дело, которое рассмотрит областная Госжилинспекция. Кроме того, межрайонной прокуратурой направлены письма в профильное министерство и администрацию района. С тем, чтобы был рассмотрен вопрос о включении данного дома в программу капитального ремонта.

«Все проблемы, с которыми обращались ртищевцы, в том числе, на приёме граждан, будут на контроле до их решения», - подчеркнул Николай Панков.