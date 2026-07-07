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НовостиОбщество7 июля 2026 12:48

Судебные приставы принудительно доставили на лечение жителя Саратовской области с туберкулезом

Источник:kp.ru

В Саратовской области судебные приставы исполнили решение суда о принудительной госпитализации мужчины с активной формой туберкулеза легких.

В Дергачевскую районную больницу поступил мужчина 1980 года рождения, который, по данным медиков, систематически уклонялся от лечения, самовольно покидал противотуберкулезное учреждение и не допускал медицинских работников для осмотра.

Медики обратились в суд, поскольку заболевание представляло опасность для окружающих. Суд удовлетворил требование о принудительной госпитализации, а исполнительный документ был направлен в службу судебных приставов.

Сотрудники Дергачевского районного отдела судебных приставов прибыли по месту жительства мужчины и организовали его транспортировку на автомобиле скорой помощи в областной противотуберкулезный диспансер, где он будет проходить лечение в стационарных условиях.