В ЛДПР определили кандидатов для участия в выборах в Саратовскую гордуму

4 июля региональное отделение ЛДПР провело второй этап 70-й Конференции, на которой члены партии определили кандидатов для участия в предстоящих выборах депутатов Саратовской городской Думы.

Решением городского парламента выборы пройдут 20 сентября. Представители ЛДПР будут выдвинуты по всем 37 одномандатным округам:

Одномандатный округ № 1 — Кузнецова Анастасия Юрьевна

Одномандатный округ № 2 — Лялин Дмитрий Николаевич

Одномандатный округ № 3 — Султанова Альбина Марсовна

Одномандатный округ № 4 — Быкова Мария Сергеевна

Одномандатный округ № 5 — Купоросов Александр Евгеньевич

Одномандатный округ № 6 — Доценко Владислав Георгиевич

Одномандатный округ № 7 — Вологдин Александр Владимирович

Одномандатный округ № 8 — Литяк Сергей Вячеславович

Одномандатный округ № 9 — Бессолицын Александр Александрович

Одномандатный округ № 10 — Жуков Андрей Владимирович

Одномандатный округ № 11 — Собкив Олег Михайлович

Одномандатный округ № 12 — Кортин Максим Борисович

Одномандатный округ № 13 — Шилов Владимир Витальевич

Одномандатный округ № 14 — Кольвек Николай Андреевич

Одномандатный округ № 15 — Шестаева Полина Андреевна

Одномандатный округ № 16 — Шамшадинов Тимур Рафаэлевич

Одномандатный округ № 17 — Малышева Елена Петровна

Одномандатный округ № 18 — Апалько Алина Николаевна

Одномандатный округ № 19 — Суровцев Глеб Сергеевич

Одномандатный округ № 20 — Сергиенко Дмитрий Николаевич

Одномандатный округ № 21 — Горбунов Андрей Сергеевич

Одномандатный округ № 22 — Мамулина Мария Александровна

Одномандатный округ № 23 — Лесной Егор Александрович

Одномандатный округ № 24 — Мельникова Екатерина Николаевна

Одномандатный округ № 25 — Токарев Сергей Александрович

Одномандатный округ № 26 — Барханоев Мухарбек Алисханович

Одномандатный округ № 27 — Ковнев Алексей Владимирович

Одномандатный округ № 28 — Краснощек Александр Николаевич

Одномандатный округ № 29 — Маврин Дмитрий Вячеславович

Одномандатный округ № 30 — Завидов Сергей Юрьевич

Одномандатный округ № 31 — Алюшев Ринат Замирович

Одномандатный округ № 32 — Хабибуллин Ренат Кашафович

Одномандатный округ № 33 — Орехов Владимир Михайлович

Одномандатный округ № 34 — Григорьевский Никита Юрьевич

Одномандатный округ № 35 — Алексеева Анна Константиновна

Одномандатный округ № 36 — Большаков Дмитрий Анатольевич

Одномандатный округ № 37 — Дюжев Кирилл Владимирович.

Определены и кандидаты для участия в выборах в органы местного самоуправления. В рамках второго этапа Конференции выдвинуты 296 представителей партии. Третий этап Конференции, на которой также определят кандидатов в органы местного самоуправления, пройдет на следующей неделе.

Также была представлена предвыборная программа «100 дней преобразования России», которая включает решения по поддержке семей с детьми, росту пенсий и зарплат, изменениям в сфере ЖКХ и строительства, поддержке производства и участников специальной военной операции.

Руководитель регионального отделения ЛДПР, депутат областной Думы Дмитрий Пьяных отметил, что партия на протяжении 36 лет является «голосом народа» в законодательных собраниях самого разного уровня.

«Мы идем на выборы большой и сильной командой. Мы постоянно находимся в контакте с жителями: у нас работают выездные приемы, действует проект «Буду жаловаться в ЛДПР!», проводятся приемы граждан. Продолжим и дальше активно работать, чтобы помочь каждому жителю нашего региона!» — рассказал Дмитрий Пьяных.

Важной частью мероприятия стало награждение отличившихся партийцев и участников специальной военной операции медалью «За взятие Донбасса и Новороссии», учрежденной Лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

После завершения Конференции для кандидатов прошло обучение в рамках образовательного проекта «ЛДПР Старт». В игровых форматах участники изучили различные аспекты работы политика, механизмы помощи гражданам и подготовили «дорожную карту» для создания собственных инициатив.