В Саратовской области усилят поддержку ветеранов СВО при трудоустройстве

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На постоянно действующем совещании обсудили поддержку участников специальной военной операции, особенно их трудоустройство и адаптацию. Губернатор подчеркнул, что интеграция ветеранов в органы власти и гражданскую жизнь — приоритетная задача, поставленная президентом Владимиром Путиным. Этот вопрос также рассматривался на заседании Совета ПФО, где был представлен опыт регионов.

Социальному блоку поручено в ближайшее время разработать конкретные предложения и механизмы повышения эффективности поддержки бойцов при трудоустройстве. План должен быть чётким и детальным, с прописанными шагами.

Работа по адаптации ветеранов СВО будет усилена.