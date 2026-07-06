В Татищевском районе строят агротуристический парк с лавандой

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В Татищевском районе продолжается реализация инвестиционного проекта по созданию агротуристического парка. Инвестор — ООО СЗ «Скрипка строительная компания» — поэтапно формирует зону отдыха для жителей и гостей области. Проект включает выращивание лаванды и виноградников, а также строительство ресторана, бассейна, спа-центра и домиков для проживания.

На сегодняшний день на площадке монтируются жилые модули, возводятся корпуса спа-центра. Параллельно закладывают плодовый сад (яблони и груши) и расширяют виноградники. Вдоль лавандового поля высадили две тысячи декоративных кустарников: тысячу кустов лапчатки сорта Snowbird с белыми цветами и тысячу сорта Red Ace с оранжево-красными соцветиями.

Проект стартовал в 2024 году и рассчитан до 2028-го. Общий объём инвестиций — 500 млн рублей, после завершения всех этапов здесь будет создано 100 рабочих мест, — рассказал директор Корпорации развития Саратовской области Александр Храпугин.