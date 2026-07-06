В копилке школы «РиФ» — пять новых наград по настольному теннису

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В копилке воспитанников саратовской спортивно-адаптивной школы «РиФ» — новые яркие победы. С 2 по 5 июля в Саратове проходил Кубок России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире приняли участие более 100 теннисистов из 22 регионов страны, и наши ребята показали достойные результаты на всероссийском уровне.

Воспитанники Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали сразу пять медалей: Артем Яковлев и Александр Эсаулов стали серебряными призёрами в мужском одиночном разряде, Нарина Оганисян заняла третье место в женском одиночном разряде, Дарья Барилова завоевала бронзу в парном женском разряде, а Данат Исмаилов — бронзу в мужском парном разряде.

Все спортсмены тренируются под руководством заслуженного тренера России Николая Кирпичникова.