Володин потребовал достроить Театр оперы и балета в Саратове до конца 2027 года

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил проблемную стройплощадку саратовского Театра оперы и балета. Здание, являющееся объектом историко-культурного наследия XIX века, было закрыто на реконструкцию еще в 2020 году, однако работы остановились летом 2023-го из-за ошибок заказчика и подрядчика.

«Здесь изначально были приняты решения абсолютно не в интересах людей и государства. Все разломали», — заявил спикер парламента. По его словам, ситуация зашла в тупик из-за действий директора театра, министра культуры и регионального УКСа.

«Благодаря директору, который вместе с министром культуры и УКСом втянулись во многие ненужные виды работ, а дальше все это повлекло расходы, денежные средства, уголовные дела, наказания. Ничем, кроме как позором, это не закончилось», — подчеркнул Володин.

По итогам поездки удалось найти решение для возобновления строительства. Установлены жесткие сроки:

Напомним, поводом для визита послужили многочисленные обращения жителей, которые просили федеральные власти вмешаться в ситуацию и помочь завершить многолетний долгострой.