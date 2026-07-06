Трагедия на воде: за выходные в Саратовской области утонули четыре человека

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

С начала лета вода унесла жизни 11 жителей области, трое из которых — дети. Только за минувшие выходные спасатели и полиция зафиксировали сразу четыре смертельных случая.

Хронология происшествий:

Еще один инцидент произошел в субботу в Саратове, в районе СНТ «Восход-2000». Во время купания в пруду начал тонуть 12-летний мальчик. Ребенка успел спасти очевидец. Подросток был доставлен в детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии, его жизнь сейчас зависит от врачей.

По всем фактам проводятся проверки, следственные органы устанавливают точные обстоятельства случившегося.

Статистика с начала сезона: Как сообщает региональное управление МЧС, с начала лета на водоемах области погибли уже 11 человек, включая троих детей.

Спасатели настоятельно просят жителей соблюдать элементарные правила безопасности:

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно звоните по единому номеру вызова экстренных служб — 112.