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НовостиОбщество6 июля 2026 7:05

В Саратовской области стартовал второй этап записи в первый класс

Второй этап записи в первый класс стартовал с 6 июля
Источник:kp.ru

С 6 июля в Саратовской области стартовал второй этап записи детей в первый класс. Теперь подать заявление могут все желающие — независимо от места регистрации ребёнка. Приём продлится до момента заполнения свободных мест в школах, но не позднее 5 сентября. На этом этапе можно выбрать любую школу, даже в другом районе, при наличии свободных мест.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», лично в школе или заказным письмом. На портале необходимо заполнить данные о ребёнке и родителе, выбрать до трёх школ и приложить подтверждающие документы при наличии льгот. С правилами приёма можно ознакомиться на сайте учебного заведения.