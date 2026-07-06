В Саратовской области стартовал второй этап записи в первый класс

С 6 июля в Саратовской области стартовал второй этап записи детей в первый класс. Теперь подать заявление могут все желающие — независимо от места регистрации ребёнка. Приём продлится до момента заполнения свободных мест в школах, но не позднее 5 сентября. На этом этапе можно выбрать любую школу, даже в другом районе, при наличии свободных мест.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», лично в школе или заказным письмом. На портале необходимо заполнить данные о ребёнке и родителе, выбрать до трёх школ и приложить подтверждающие документы при наличии льгот. С правилами приёма можно ознакомиться на сайте учебного заведения.