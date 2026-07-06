Сергей Егоров назначен врио главы Вольского района с 7 июля

Фото: канал Романа Бусаргина

С 7 июля исполняющим полномочия главы Вольского района назначен Сергей Егоров. Он — опытный руководитель, работавший на различных уровнях власти и курировавший социальный блок в должности заместителя председателя правительства. Новое назначение призвано усилить управленческую команду в одном из крупнейших районов области.

Вольский район нуждается в эффективном руководителе, который глубоко погружён в решение всех задач. Егорову предстоит обеспечить стабильное развитие территории, уделяя внимание социальной сфере, инфраструктуре и взаимодействию с жителями.

Ожидается, что новый глава продолжит начатые проекты и приступит к решению актуальных проблем района.