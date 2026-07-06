30 юных художников примут участие в «Вольских пленэрах»

Подведены итоги первого этапа межрегионального фестиваля детского творчества «Вольские пленэры». Отборочная комиссия, в которую вошли ведущие преподаватели учреждений культуры и искусства, оценивала работы по нескольким критериям: выразительность и полнота раскрытия художественного образа, понимание композиции, цветовое решение, мастерство исполнения и самостоятельность мышления.

Список участников второго этапа уже опубликован на официальной странице конкурса. По итогам отбора 30 юных художников из 9 районов Саратовской области, а также из Самарской, Пензенской и Ульяновской областей примут участие в творческих пленэрах.

Торжественное открытие фестиваля состоится 17 августа в городе Вольске. Организаторы ждут ярких работ и новых художественных открытий от талантливых ребят.