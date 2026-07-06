Главврач детской поликлиники награждён медалью «За содействие СВО»

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В министерстве здравоохранения Саратовской области состоялось совещание с руководителями медицинских учреждений, которое началось с торжественного момента. Министр здравоохранения Владимир Дудаков вручил награды главному врачу Саратовской городской детской поликлиники №8 Владимиру Дмитриеву. От имени одной из войсковых частей он передал грамоту, адресованную всему коллективу лечебного учреждения, за оказание высококвалифицированной медицинской помощи детям военнослужащих — участников специальной военной операции.

Владимир Дмитриев также был удостоен персональной награды — медали «За содействие СВО». Министр здравоохранения поздравил коллег: «Поздравляю коллектив лечебного учреждения и его руководителя со значимой наградой. Награда заслуженная, важная, как для коллектива и его руководителя, так и для всего медицинского сообщества. Мы плечом к плечу, единой командой помогаем нашим воинам на передовой, их семьям в тылу, не остаемся в стороне, поэтому такое внимание очень ценно».

После церемонии награждения участники совещания перешли к обсуждению текущих вопросов отрасли. В повестке дня — выполнение медицинскими организациями области объёмов диспансерного наблюдения взрослых за пять месяцев 2026 года, а также применение ОФЭКТ в клинической практике. Министерство здравоохранения продолжает держать на контроле все ключевые направления работы, чтобы обеспечить жителей региона качественной и своевременной медицинской помощью.