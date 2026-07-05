Участники заплыва через Волгу преодолели 42 км за 10 часов

Участники Международного командного эстафетного заплыва через Волгу финишировали на Утёсе Степана Разина, преодолев 42 000 метров за 10 часов 19 минут. На берегу спортсменов встретил глава администрации Красноармейского района Александр Бурмак, жители и отдыхающие. Выступил ансамбль «Озорные колокольчики». Участники возложили цветы к бюсту дважды Героя Советского Союза Николая Скоморохова и памятнику защитникам Сталинградского неба.

Организаторы заплыва под девизом «Один народ — одна команда» и «Волга — заплыв единения народов России и Республики Беларусь» выразили благодарность главе Саратова Игорю Молчанову, главам Ровенского и Красноармейского районов, а также руководству ГУ МЧС по Саратовской области. Начальник управления спорта и туризма Витебской области Денис Фатеев направил благодарственный адрес организаторам.

Саратов не первый год становится примером для регионов России в организации некоммерческих спортивных мероприятий при поддержке государственной и муниципальной власти.